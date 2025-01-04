Шахтер нацелился на игрока сборной Колумбии
Футболист, похоже, тоже не против перехода
Фото: Transfermarkt
По информации ENBAJA, "Шахтер" рассматривает для усиления флангового защитника "Бока Хуниорс" Франка Фабру. 33-летний футболист также привлекается в сборную Колумбии.
В 2024-м году Франк сыграл за аргентинский клуб 16 матчей. За "Бока Хуниорс" он выступает с 2016-го года. До этого играл за колумбийские клубы "Энвигадо", "Деп. Кали" и "Инд. Медельин".
Контракт Фабра с аргентинцами рассчитан до конца 2025-го года. Его рыночная стоимость по данным Transfermarkt - 250 тысяч евро.
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Источник:sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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