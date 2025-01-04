Кривбасс попытается подписать основного футболиста Руха

20-летний центральный защитник "Руха" Виталий Холод может стать игроком "Кривбасса". После объединения львовских команд некоторые игроки присоединятся к "Карпатам". Впрочем, у "зелено-белых" будет около 5-6 центрбеков. Также возможен переход Тимура Стецькова.

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Виталий ищет клуб, в котором мог бы быть ключевым игроком, а не оставаться на второстепенных ролях. "Кривбасс" заинтересован в футболисте из-за проблем в обороне.

Холод стал основным у "желто-черных" только с апреля. В 2024 защитник провел на поле 27 поединков. В первой части сезона центрбек не пропустил ни одной встречи.