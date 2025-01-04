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Вирт рассказал, как президент Вереса отказался пригласить футболиста Динамо

Трансферы

Тренер видел хорошее усиление

Вирт рассказал, как президент Вереса отказался пригласить футболиста Динамо

Фото: НК Верес

Новина українською

Бывший наставник "Вереса" Юрий Вирт хотел пригласить в команду Мохаммеда Кадири.

"В последние мои месяцы работы я видел, что у нас 13-14 футболистов, у нас было много травмированных. Я подошел к президенту, а меня набрал как раз знакомый агент и говорит: "Есть Кадири из киевского "Динамо" опорный и есть один центральный защитник из Румынии, мы можем взять их".

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"Я пошел к президенту и говорю: "Давайте возьмем, сейчас некому играть, глубины состава вообще нет", "Сколько им лет?", – спрашивает Надеин. Говорю: "27-28. На два месяца". "Нет, мы не видим перспективы, мы не сможем их перепродать потом". Я этого не понял. Я считал, что они качественные, что они эти два месяца смогут помочь нам", – признался Вирт.

Ганский полузащитник не смог закрепиться в "Динамо" и отыграл 16 матчей в сезоне 2019/20. Летом 2023 года Кадири покинул клуб свободным агентом после трех аренд.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
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