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Дело не в слиянии клубов. Источник сообщил, почему Слюбик поехал на просмотр в Динамо

Трансферы
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В распоряжении обновленных Карпат много игроков обороны

Дело не в слиянии клубов. Источник сообщил, почему Слюбик поехал на просмотр в Динамо

Фото: ФК Рух

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После того, как было объявлено о слиянии "Карпат" и "Руха", которое должно состояться в следующем сезоне, подписать Богдана Слюбика сначала было предложено именно "зелено-белым".

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Тренерский штаб "Карпат" отказался от этого варианта, считая, что центральная ось обороны первой команды укомплектована. После этого Богдан якобы принял предложение о пересмотре в "Динамо".

20-летний футболист в этом сезоне провел лишь 6 матчей, поскольку с июля по октябрь отсутствовал из-за травмы. В составе "желто-черных" он сыграл 54 поединка, дебютировав в кампании 2022/23.

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Источник:
Спортивка
Опубликовал: Александр Симченко
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