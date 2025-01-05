Дело не в слиянии клубов. Источник сообщил, почему Слюбик поехал на просмотр в Динамо
В распоряжении обновленных Карпат много игроков обороны
Фото: ФК Рух
После того, как было объявлено о слиянии "Карпат" и "Руха", которое должно состояться в следующем сезоне, подписать Богдана Слюбика сначала было предложено именно "зелено-белым".
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Тренерский штаб "Карпат" отказался от этого варианта, считая, что центральная ось обороны первой команды укомплектована. После этого Богдан якобы принял предложение о пересмотре в "Динамо".
20-летний футболист в этом сезоне провел лишь 6 матчей, поскольку с июля по октябрь отсутствовал из-за травмы. В составе "желто-черных" он сыграл 54 поединка, дебютировав в кампании 2022/23.
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