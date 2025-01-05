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Трабзонспору удалось предложить удовлетворительные финансовые условия по трансферу Зубкова, – Taka Gazete

Трансферы
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Переход может произойти в ближайшее время

Трабзонспору удалось предложить удовлетворительные финансовые условия по трансферу Зубкова, – Taka Gazete

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

По информации источника, "горняки" получили новое предложение по 28-летнему игроку. "Трабзонспор" готов заплатить 4,5 млн евро, а Александру предложили контракт с годовой зарплатой в размере 1,5 млн евро.

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Отмечается, что и "Шахтер", и Зубков положительно оценили предложения турецкого клуба. Детали предстоящего трансфера уже согласовываются.

В текущем сезоне украинец провел 19 матчей (13 результативных действий). Контракт Александра с "оранжево-черными" рассчитан до лета 2027 года. Рыночная трансферная стоимость вингера составляет 8 млн евро.

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Трабзонспор (Трабзон) Шахтер (Донецк) Александр Зубков
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Источник:
Taka Gazete
Опубликовал: Александр Симченко
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