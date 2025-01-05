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Когда-то феерил. Заря продала иранского нападающего

Трансферы

Во время войны играть не захотел

Когда-то феерил. Заря продала иранского нападающего

фото - Анатолій Спиця

Новина українською

Японский клуб "Ависпа Фукуока" объявил о подписании 29-летнего нападающего "Зари" Шахаба Захеди.

Указано, что японцы выкупили иранца у украинского клуба. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составляет 500 тысяч евро. Рыночная стоимость игрока - 800 тысяч евро.

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Последний раз Шахаб Захеди играл за "Зарю" в 2021-м году. После полномасштабного вторжения России в Украину, играл на правах аренды в "Пушкаш Академи", "Персеполисе" и "Ависпи Фукуока".

За луганчан футболист провел 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.

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Источник:
Авіспа Фукуока
Опубликовал: Виктор Иванчук
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