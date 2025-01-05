Полесье покинул игрок, который вошел в историю клуба

Житомирское "Полесье" объявило об уходе полузащитника Богдана Кушниренко. У игрока завершился срок действия контракта, а стороны решили его не продлевать.

Кушниренко вошел в историю клуба как автор первого гола "Полесья" в еврокубках. Он отличился в воротах "Олимпии" в рамках квалификации Лиги конференций.

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За 3 года в "Полесье" футболист сыграл 58 матчей, забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.