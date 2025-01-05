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Динамо активно рассматривает легионеров для усиления проблемных позиций

Трансферы

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Динамо активно рассматривает легионеров для усиления проблемных позиций

Фото: BackpagePix

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Как сообщает телеграм-канал "Футбол с вертолета", "Динамо" планирует начать сотрудничество с южноафриканским полузащитником "Суперспорт Юнайтед" (чемпионат ЮАР) Име Оконом и Богданом Слюбиком.

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Столичный клуб продолжает искать игроков для просмотра. На радаре был албанский вингер, чилиец и еще несколько легионеров. Как стало известно "Динамомании", во время зимнего сбора "Динамо" в Турции также ожидается приезд грузинского футболиста.

В расположение коллектива вернулся из аренды Бенито, игравший в "Заре". Александр Андриевский получил статус свободного агента, а Навин Малыш ближайшее время будет выступать в составе "Ворсклы".

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Динамо (Киев) Богдан Слюбик
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Источник:
Футбол з вертольоту, Динамоманія
Опубликовал: Александр Симченко
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