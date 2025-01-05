Переговоры по продаже Яшари провалились из-за финансовых аппетитов ЛНЗ, – источник

ЛАСК решил отказаться от трансфера футболиста сборной Косово Мухаррема Яшари. Президент ЛНЗ хотел заработать на сделке минимум 1 млн евро, однако австрийский клуб не был готов платить такую ​​сумму.

Последнее предложение потенциального покупателя составило 600 тысяч евро плюс 40% от перепродажи, но оно не удовлетворило руководство украинского клуба.

Полузащитник присоединился к черкасскому коллективу в январе прошлого года. ЛНЗ оформил переход экс-игрока "Дриты" (Косово) за 50 тысяч. Его рыночная стоимость оценивается в 842 000 евро. В этом сезоне он оформил 7 результативных действий в 18 матчах.