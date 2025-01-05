Переговоры по продаже Яшари провалились из-за финансовых аппетитов ЛНЗ, – источник
Похоже, что полузащитник останется в Черкассах
Фото: ФК ЛНЗ
ЛАСК решил отказаться от трансфера футболиста сборной Косово Мухаррема Яшари. Президент ЛНЗ хотел заработать на сделке минимум 1 млн евро, однако австрийский клуб не был готов платить такую сумму.
Читайте такжеЛНЗ продаст легионера за рекордную для клуба сумму в зарубежную команду, в которой уже выступает украинец, – источник
Последнее предложение потенциального покупателя составило 600 тысяч евро плюс 40% от перепродажи, но оно не удовлетворило руководство украинского клуба.
Полузащитник присоединился к черкасскому коллективу в январе прошлого года. ЛНЗ оформил переход экс-игрока "Дриты" (Косово) за 50 тысяч. Его рыночная стоимость оценивается в 842 000 евро. В этом сезоне он оформил 7 результативных действий в 18 матчах.
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Источник:Inside UPL
Опубликовал: Александр Симченко
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