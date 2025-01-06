Не только софийское ЦСКА заинтересовано в переходе Цитаишвили

Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили может окончательно покинуть киевский клуб. Geo Team утверждает, что испанская "Гранада", за которую футболист играет в аренде, хочет его выкупить.

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Сообщается, что андалусийцы готовы предложить "Динамо" 1,5 млн. евро. Аналогичную сумму собирался выделить на соглашение и болгарский клуб, но грузин планирует выступать в одной из ведущих европейских лиг. "Насриды" смогут предоставить такую ​​возможность, если выйдут в элитный дивизион Испании.

Сейчас "Гранада" борется за место в плей-офф, но от лидера Сегунды "Альмерии" коллектив отделяет всего 6 баллов.