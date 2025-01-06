  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Не только софийское ЦСКА заинтересовано в переходе Цитаишвили
В тренде

Не только софийское ЦСКА заинтересовано в переходе Цитаишвили

Трансферы
Обновлено

У грузина будет возможность сделать выбор

Не только софийское ЦСКА заинтересовано в переходе Цитаишвили

фото из свободных источников

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили может окончательно покинуть киевский клуб. Geo Team утверждает, что испанская "Гранада", за которую футболист играет в аренде, хочет его выкупить.

Читайте такжеБолгарский клуб продолжает вести с Динамо переговоры по Цитаишвили

Сообщается, что андалусийцы готовы предложить "Динамо" 1,5 млн. евро. Аналогичную сумму собирался выделить на соглашение и болгарский клуб, но грузин планирует выступать в одной из ведущих европейских лиг. "Насриды" смогут предоставить такую ​​возможность, если выйдут в элитный дивизион Испании.

Сейчас "Гранада" борется за место в плей-офф, но от лидера Сегунды "Альмерии" коллектив отделяет всего 6 баллов.

По теме
yellow-arrow
Переговоры по продаже Яшари провалились из-за финансовых аппетитов ЛНЗ, – источник
yellow-arrow
Динамо активно рассматривает легионеров для усиления проблемных позиций
yellow-arrow
Полесье покинул игрок, который вошел в историю клуба
ЦСКА (София) Динамо (Киев) Гранада Георгий Цитаишвили
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
geo__team
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости