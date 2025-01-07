Шахтер предложил Шведа Карпатам. Львовяне ответили

По информации ТаТоТаке, донецкий коллектив предлагал вице-чемпиону Первой лиги взять у них правого вингера Марьяна Шведа, ведь тот не получает достаточно игровой практики и является резервистом в команде Пушича.

Как сообщает источник, "Карпаты" ответили отказом. Лупашко не поражен игрой футболиста и не видит его в составе львовян.

Фланговый полузащитник присоединился к "зелено-белым" в 2010 году и дебютировал в первом коллективе в сезоне 2014/15. Марьян провел в родном клубе 56 встреч и оформил 28 результативных действий.