Шахтер предложил Шведа Карпатам. Львовяне ответили
Форвард уже дважды возвращался к зелено-белым
Фото: twitter.com/FCShakhtar/Автор - невідомий
По информации ТаТоТаке, донецкий коллектив предлагал вице-чемпиону Первой лиги взять у них правого вингера Марьяна Шведа, ведь тот не получает достаточно игровой практики и является резервистом в команде Пушича.
Как сообщает источник, "Карпаты" ответили отказом. Лупашко не поражен игрой футболиста и не видит его в составе львовян.
Фланговый полузащитник присоединился к "зелено-белым" в 2010 году и дебютировал в первом коллективе в сезоне 2014/15. Марьян провел в родном клубе 56 встреч и оформил 28 результативных действий.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
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