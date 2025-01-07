Вацко – о Слюбике в Динамо: Не хватает опытного лидера, нужно усиливать центр защиты сейчас. У киевлян и так все молодые
Комментатор сомневается в необходимости сделки
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Журналист Виктор Вацко дал характеристику Богдану Слюбику и оценил перспективы его трансфера.
"Это футболист, который уже прошел медосмотр в киевском клубе и поехал на сбор. Не знаю условий, при которых он может перейти в "Динамо". Считаю, что он уехал на просмотр. Если это правда, то становится немного смешно. Футболист провел в Премьер-лиге полсотни матчей. Что там можно было не увидеть, если вы всерьез выбирали игрока. Что посмотреть на сборах? Замерить рост, потому что Transfermarkt может написать ложную информацию. Это не Себальос.
Это точно тот футболист, который нужен "Динамо"? Для усиления центра защиты. У киевлян там и так все молодые игроки. Мы же говорим о том, что недостаточно опытного лидера, который может мотивировать где-то. Надо усиливать центр защиты прямо сейчас, а не в перспективе. На перспективу у киевлян хватает своих. Дячук, Михавко. Я бы смотрел на Слюбика, если бы у меня было серьезное предложение по продаже Попова, если Денис идет за 10 млн, а Слюбик переходит за 1,5-2 млн”.
“Слюбик – это перспективный молодой защитник. Это еще не готовый исполнитель. К высоким требованиям "Динамо" его нужно готовить. Он высокий, сильный, быстрый, очень хороший в единоборствах вверху и внизу. Для "Руха" Пономарева это был идеальный центральный защитник. Это реально питбуль в обороне. Один в один он перекусит кого угодно.
Но в "Динамо" другая история. Там нужно читать игру, уметь выбирать позицию. Там другое мышление на поле. Другие условия при выходе из защиты. Ему нужно перестраиваться, а на это нужно время. Матчи на сборах вряд ли покажут готовность футболиста к подобным изменениям. Тем более, что Слюбик после травмы”, – считает комментатор.
Богдан провел в УПЛ 53 поединка.
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