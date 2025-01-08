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Динамо предложило сотрудничество колумбийскому вингеру

Трансферы
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Лидер УПЛ работает на трансферном рынке

Динамо предложило сотрудничество колумбийскому вингеру

Фото - Vizzor Image

Новина українською

Столичный клуб заинтересован в футболисте "Форталезы" (Сипакира) Николасе Родригесе. Источник сообщает, что украинская команда уже сделала предложение колумбийскому коллективу. Это аренда с обязательным правом выкупа.

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20-летний полузащитник дебютировал в составе клуба в 2021 году. В его активе 89 встреч и 16 голов. С апреля талант пропустил только один поединок "Форталезы".

По итогам регулярного чемпионата Клаусуры Примеры А его команда финишировала 11-й. Коллективу из Сипакиры не хватало четырех очков, чтобы пробиться в плей-офф национального первенства.

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Опубликовал: Александр Симченко
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