Динамо предложило сотрудничество колумбийскому вингеру
Лидер УПЛ работает на трансферном рынке
Фото - Vizzor Image
Столичный клуб заинтересован в футболисте "Форталезы" (Сипакира) Николасе Родригесе. Источник сообщает, что украинская команда уже сделала предложение колумбийскому коллективу. Это аренда с обязательным правом выкупа.
20-летний полузащитник дебютировал в составе клуба в 2021 году. В его активе 89 встреч и 16 голов. С апреля талант пропустил только один поединок "Форталезы".
По итогам регулярного чемпионата Клаусуры Примеры А его команда финишировала 11-й. Коллективу из Сипакиры не хватало четырех очков, чтобы пробиться в плей-офф национального первенства.
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Источник:Інсайди від Пасічника 2.0
Опубликовал: Александр Симченко
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