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Румынский инсайдер озвучил стоимость потенциального трансфера Стойки в Динамо

Трансферы
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Красно-черные планируют получить компенсацию в случае совершения сделки

Румынский инсайдер озвучил стоимость потенциального трансфера Стойки в Динамо

фото из свободных источников

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Инсайдер Сорин Чириак на своей странице в Instagram приводит слова президента "Германнштадта" Клаудиу Ротара.

"Без компенсации в 1,5 млн евро Янис не уедет из Сибиу! Мы очень хотим, чтобы он остался, он игрок, на которого мы очень рассчитываем. В скором времени будет молодежный чемпионат Европы и его цена только увеличится", – подчеркнул функционер.

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Добавим, что рыночная стоимость форварда совпадает с финансовыми требованиями президента "красно-черных". Янис присоединился к "Германнштадту" прошлой зимой, оставив "Стяуа" в статусе свободного агента. В его активе 12 результативных действий в 38 матчах.

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Источник:
Sorin Chiriac
Опубликовал: Александр Симченко
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