Румынский инсайдер озвучил стоимость потенциального трансфера Стойки в Динамо

Инсайдер Сорин Чириак на своей странице в Instagram приводит слова президента "Германнштадта" Клаудиу Ротара.

"Без компенсации в 1,5 млн евро Янис не уедет из Сибиу! Мы очень хотим, чтобы он остался, он игрок, на которого мы очень рассчитываем. В скором времени будет молодежный чемпионат Европы и его цена только увеличится", – подчеркнул функционер.

Читайте также Не только софийское ЦСКА заинтересовано в переходе Цитаишвили

Добавим, что рыночная стоимость форварда совпадает с финансовыми требованиями президента "красно-черных". Янис присоединился к "Германнштадту" прошлой зимой, оставив "Стяуа" в статусе свободного агента. В его активе 12 результативных действий в 38 матчах.