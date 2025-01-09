ЛНЗ не продал уже второго игрока из-за разногласий в сумме сделки

Голкипер ЛНЗ Евгений Кучеренко интересовал польский клуб "Мотор". Люблинский клуб делал предложение черкасскому коллективу по украинскому вратарю, но сумма трансфера для новичка Экстраклясы оказалась слишком высокой.

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Сообщается, что команда из середины турнирной таблицы чемпионата Польши также рассматривает возможность сотрудничества с голкипером. Отмечается, что в этом случае клуб готов выполнить финансовые требования "фиолетовых", но переговоров пока не было.

Трансферная стоимость 25-летнего спортсмена оценивается в 489 тысяч евро. В текущем сезоне УПЛ он провел 16 матчей (25 пропущенных мячей, 44 сейва, 2 "сухих" поединка).