ЛНЗ не продал уже второго игрока из-за разногласий в сумме сделки
Возможно, это будет не последний вариант
Фото - ЛНЗ
Голкипер ЛНЗ Евгений Кучеренко интересовал польский клуб "Мотор". Люблинский клуб делал предложение черкасскому коллективу по украинскому вратарю, но сумма трансфера для новичка Экстраклясы оказалась слишком высокой.
Сообщается, что команда из середины турнирной таблицы чемпионата Польши также рассматривает возможность сотрудничества с голкипером. Отмечается, что в этом случае клуб готов выполнить финансовые требования "фиолетовых", но переговоров пока не было.
Трансферная стоимость 25-летнего спортсмена оценивается в 489 тысяч евро. В текущем сезоне УПЛ он провел 16 матчей (25 пропущенных мячей, 44 сейва, 2 "сухих" поединка).
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