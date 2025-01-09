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Итальянский журналист – о Судакове в Наполи: Эта сделка невозможна

Трансферы
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Есть серьезное препятствие

Итальянский журналист – о Судакове в Наполи: Эта сделка невозможна

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков вряд ли сможет оказаться в "Наполи" в январе.

"Наполи" не может подписать Судакова из-за достижения лимита на игроков, не являющихся гражданами ЕС. Все места уже заняты, поэтому эта сделка невозможна", – утверждает журналист Чиро Венерато.

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Добавим, что украинец вошел в рейтинг Футбольной обсерватории CIES. Аналитики сформировали топ-10 самых дорогих игроков, не выступающих в пяти ведущих чемпионатах Европы. Авторы списка оценили трансферную стоимость футболиста "горняков" в 51 млн евро.

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Шахтер (Донецк) Наполи Георгий Судаков
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Источник:
Il Vaporetto
Опубликовал: Александр Симченко
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