Итальянский журналист – о Судакове в Наполи: Эта сделка невозможна
Есть серьезное препятствие
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков вряд ли сможет оказаться в "Наполи" в январе.
"Наполи" не может подписать Судакова из-за достижения лимита на игроков, не являющихся гражданами ЕС. Все места уже заняты, поэтому эта сделка невозможна", – утверждает журналист Чиро Венерато.
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Добавим, что украинец вошел в рейтинг Футбольной обсерватории CIES. Аналитики сформировали топ-10 самых дорогих игроков, не выступающих в пяти ведущих чемпионатах Европы. Авторы списка оценили трансферную стоимость футболиста "горняков" в 51 млн евро.
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Источник:Il Vaporetto
Опубликовал: Александр Симченко
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