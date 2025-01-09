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Ворскла нашла замену Илье Крупскому, но имеет конкурентов за рубежом

Трансферы

Минай, Одесса... Полтава?

Ворскла нашла замену Илье Крупскому, но имеет конкурентов за рубежом

Фото: ФК Минай

Новина українською

Пока "Шахтер" и "Металлист 1925" борются за Илью Крупского, "Ворскла" уже нашла замену своему правому защитнику. Юрий Максимов желает видеть на этой позиции 21-летнего Ярослава Киселя, который сейчас защищает цвета "Черноморца".

Однако и у полтавчан есть конкурент. По информации UA-Футбол, спрос на Киселя есть в Польше. Но какой именно клуб проявляет интерес – неизвестно. Идут переговоры и относительно стоимости трансфера.

Отметим, что действующий коуч "Ворсклы" Юрий Максимов хотел видеть Кисиля в списке своих подопечных еще во время работы в "Днепре-1". Оформить трансфер с "Минаем" по завершению сезона-2023/24 ему помешали финансовые проблемы днепровцев и дальнейшее исчезновение клуба с футбольной карты.

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Напомним, что сезон-2024/25 Кисиль начал в закарпатском "Минае", поэтому с учетом участия защитника в переходном мини-турнире, во втором полугодии 2024-го он сыграл уже в 19-ти матчах – 1 340 минут.

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Ворскла (Полтава) эксклюзив UA-Футбол Илья Крупский
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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