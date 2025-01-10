Булеца может вернуться в Украину, но не в Динамо

Харьковский "Металлист 1925" рассматривает возможность аренды полузащитника Сергея Булецы у киевского "Динамо". Напомним, что польская "Лехия" не включила футболиста в состав на сборы, что вынуждает игрока искать новую команду.

Стоит отметить, что Сергей раньше работал под руководством главного тренера "сине-желтых" Патрика ван Леувена в "Заре". Вероятно, именно нидерландский специалист выступил инициатором этого приглашения.

Кроме луганского клуба, Булеца также играл в УПЛ в составе "Днепра-1" в сезонах 2019/20 и 2020/21 (48 матчей, 12 результативных действий).