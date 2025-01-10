Уругвайский журналист написал инсайд о переговорах Полесья по поводу форварда Некаксы
Похоже, что в Житомире будет пополнение в группе атаки
фото из свободных источников
Спортивный журналист Родри Васкес на своей странице в соцсети Х сообщил, что Факундо Батиста согласился перейти в украинский клуб. Контракт будет рассчитан на 4 года.
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Уругвайский форвард текущий сезон проводит в аренде в "Пеньяроле", который получит компенсацию, если позволит ему досрочно прекратить действующий контракт. В его активе 10 голов в 23 матчах в текущем коллективе. Права на игрока принадлежат мексиканской "Некаксе".
Журналист Бруно Пинейро в паблике Gol al Angelo также писал о соглашении на 4 года.
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Источник:Rodri Vázquez
Опубликовал: Александр Симченко
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