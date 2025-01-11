Журналист объяснил, почему Шведа не будет в Карпатах

Журналист Дмитрий Венков объяснил, почему "Карпаты" не взяли в аренду полузащитника "Шахтера" Марьяна Шведа.

"Швед оказался не нужен "Карпатам", потому что не подходит под их игровую модель. Сами они им и не интересовались. Швед просто не тот игрок, который вписывается в видение нынешнего тренерского штаба".

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"Карпаты" ищут вингера, который будет агрессивным в отборе. Сейчас клуб изучает зарубежный рынок, чтобы закрыть эту позицию. Скорее всего, это будет южноамериканец", – отметил он.

Швед стал игроком "горняков" в сентябре 2022 года. С того времени он провел в составе донецкого клуба 36 матчей (10 результативных действий).