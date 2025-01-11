Металлист 1925 усилился нигерийским нападающим. Известна сумма трансфера
Деньги - не проблема
Фото: Telegraph
Пресс-служба албанского "Партизани" сообщило, что нападающий Кристиан Мба стал игроком "Металлиста 1925". 25-летний нигериец подписал контракт до середины 2029-го года.
По данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила 250 тысяч евро. Рыночная стоимость футболиста - 300 тысяч евро.
В этом сезоне Мба сыграл за "Партизани" 21 матч, сумев забить 5 голов.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Партизані
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Российская модель наказана за клевету на Тео Эрнандеса. ФОТО
- Болельщики Манчестер Юнайтед просят отменить матч против Арсенала из-за решения Аморима
- С возвращением! Эвертон Виталия Миколенко получил нового тренера
- Журналист объяснил, почему Шведа не будет в Карпатах
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО
- Рафаэлла Сантос, сестра Неймара, снова в отношениях с Габиголом: роман возродился
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000