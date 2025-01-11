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Металлист 1925 усилился нигерийским нападающим. Известна сумма трансфера

Трансферы

Деньги - не проблема

Металлист 1925 усилился нигерийским нападающим. Известна сумма трансфера

Фото: Telegraph

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Пресс-служба албанского "Партизани" сообщило, что нападающий Кристиан Мба стал игроком "Металлиста 1925". 25-летний нигериец подписал контракт до середины 2029-го года.

По данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила 250 тысяч евро. Рыночная стоимость футболиста - 300 тысяч евро.

В этом сезоне Мба сыграл за "Партизани" 21 матч, сумев забить 5 голов.

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Источник:
Партизані
Опубликовал: Виктор Иванчук
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