Металлист 1925 усилился нигерийским нападающим. Известна сумма трансфера

Пресс-служба албанского "Партизани" сообщило, что нападающий Кристиан Мба стал игроком "Металлиста 1925". 25-летний нигериец подписал контракт до середины 2029-го года.

По данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила 250 тысяч евро. Рыночная стоимость футболиста - 300 тысяч евро.

В этом сезоне Мба сыграл за "Партизани" 21 матч, сумев забить 5 голов.