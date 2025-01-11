Трабзонспор и Шахтер так и не согласовали стоимость трансфера Зубкова, – Fanatik
Трансфер украинского вингера, пожалуй, не состоится
Фото: ФК Шахтар Донецьк
В конце прошлого года сообщалось, что переговорный процесс между клубами приостановлен, однако в начале января "черноморские штормы" активизировались и СМИ писали, что турецкая сторона готова пойти на компромисс для соглашения.
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Однако "горняки" вернулись к своей начальной позиции в стоимости трансфера в размере 8 млн евро. "Бордово-синие" приблизиться к этой сумме не смогли.
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Сейчас "Трабзонспор" в качестве альтернативы пытается договориться о переходе 30-летнего вингера "Ботафого" Жуниора Сантоса. За него предлагают 2,5 млн евро, но бразильский клуб хочет получить не менее 5 млн евро.
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Источник:Fanatik
Опубликовал: Александр Симченко
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