Бразилец Руха отправился на просмотр в Динамо
Вернулся из Хуареса, не успел поиграть за Рух
Фото: ФК Рух
Полузащитник "Руха" Эдсон Фернандо подался на просмотр в "Динамо Киев". Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.
По имеющейся информации, в феврале 2024 года Эдсон Фернандо отправился в аренду в мексиканский "Хуарес", однако аренда бразильского футболиста с командой закончилась 31 декабря.
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Журналист Игорь Бурбас сообщает, что 26-летний полузащитник вряд ли продолжит карьеру в "Рухе", ведь он отправился в Турцию на тренировочный сбор вместе с киевским "Динамо".
За "Хуарес" сыграл в 13 играх без результативных действий.
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