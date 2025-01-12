Прощается с Полесьем, но не прощается с УПЛ. Куда может перейти Макуан?

Журналист Игорь Бурбас в своем крайнем видео сообщил, что к игроку "Полесья" Бени Макуана проявляет интерес черкасский "ЛНЗ".

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Сейчас конголезский вингер находится дома. За этот сезон 22-летний игрок принял участие в 7 играх УПЛ без результативных действий.

Добавим, что недавно Бени Макуана рассказал о том, как в "Полесье" у него забрали паспорт.