Желают заработать как можно больше. Что известно о переговорах Шахтера с бразильским клубом

Бразилец Марлон Гомес может сменить клуб.

По информации Globo Esporte, 21-летний полузащитник может вернуться в чемпионат Бразилии, а именно в клуб "Ботафого". Отмечается, что "Ботафого" направило предложение по Гомесу, действующий чемпион Бразилии готов был отдать 10 миллионов евро за игрока, однако "горняки" отказали бразильской команде.

Отмечается, что "Ботафого" не теряет надежд и снова пришлет предложение "Шахтеру" о полузащитнике. Марлон заинтересован в возвращении в родную страну, ведь на него отрицательно сказывается война.

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Добавим, что Марлон Гомес присоединился к "Шахтеру" в январе 2024 года с "Васко да Гама". За этот сезон он забил 3 гола в 12 матчах УПЛ.