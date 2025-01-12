После спарринга появился интерес. Траоре заинтересовал хорватского гранда

Портал TransferFeed сообщает о заинтересованности загребского "Динамо" в услугах нападающего "Шахтера" Лассины Траоре. Хорватский клуб обратил внимание на игрока во время во время недавнего спарринга между загребцами и дончанами.

Ранее появлялась информация об интересе к Траоре "Ланса", "Реймса" и "Фламенго". Контракт буркинийца с украинским клубом завершается летом этого года.

Читайте также Желают заработать как можно больше. Что известно о переговорах Шахтера с бразильским клубом

В этом сезоне 23-летний Траоре сыграл 18 матчей за "Шахтер", в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футбоилста в 5 млн евро.