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После спарринга появился интерес. Траоре заинтересовал хорватского гранда

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После спарринга появился интерес. Траоре заинтересовал хорватского гранда

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Портал TransferFeed сообщает о заинтересованности загребского "Динамо" в услугах нападающего "Шахтера" Лассины Траоре. Хорватский клуб обратил внимание на игрока во время во время недавнего спарринга между загребцами и дончанами.

Ранее появлялась информация об интересе к Траоре "Ланса", "Реймса" и "Фламенго". Контракт буркинийца с украинским клубом завершается летом этого года.

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В этом сезоне 23-летний Траоре сыграл 18 матчей за "Шахтер", в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футбоилста в 5 млн евро.

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Источник:
TransferFeed
Опубликовал: Виктор Иванчук
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