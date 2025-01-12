После спарринга появился интерес. Траоре заинтересовал хорватского гранда
Уже есть из чего выбрать
Портал TransferFeed сообщает о заинтересованности загребского "Динамо" в услугах нападающего "Шахтера" Лассины Траоре. Хорватский клуб обратил внимание на игрока во время во время недавнего спарринга между загребцами и дончанами.
Ранее появлялась информация об интересе к Траоре "Ланса", "Реймса" и "Фламенго". Контракт буркинийца с украинским клубом завершается летом этого года.
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В этом сезоне 23-летний Траоре сыграл 18 матчей за "Шахтер", в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает футбоилста в 5 млн евро.
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Источник:TransferFeed
Опубликовал: Виктор Иванчук
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