  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Рух и Кривбасс ведут переговоры по трансферу игрока. Львовяне хотят 1 млн евро
В тренде

Рух и Кривбасс ведут переговоры по трансферу игрока. Львовяне хотят 1 млн евро

Трансферы

Могут заработать

Рух и Кривбасс ведут переговоры по трансферу игрока. Львовяне хотят 1 млн евро

Фото: Рух

Новина українською

Журналист Игорь Бурбас поделился информацией, что "Рух" и "Кривбасс" ведут переговоры по трансферу полузащитника львовской команды Дениса Пидгурского.

По данным источника, "Рух" хочет получить 1 миллион евро. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.

Читайте такжеПолузащитник Руха: Перед началом сборов у нас было общение с руководством клуба и тренерским штабом

В этом сезоне 21-летний Пидгурский сыграл 17 матчей за львовян и забил 1 гол. Его контракт рассчитан до конца июня 2026-го года.

По теме
yellow-arrow
Усиление атаки. Колос интересуется албанским вингером албанским вингером
yellow-arrow
После спарринга появился интерес. Траоре заинтересовал хорватского гранда
yellow-arrow
Желают заработать как можно больше. Что известно о переговорах Шахтера с бразильским клубом
Кривбасс (Кривой Рог) Рух (Львов) Денис Пидгурский
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости