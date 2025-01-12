Рух и Кривбасс ведут переговоры по трансферу игрока. Львовяне хотят 1 млн евро
Могут заработать
Фото: Рух
Журналист Игорь Бурбас поделился информацией, что "Рух" и "Кривбасс" ведут переговоры по трансферу полузащитника львовской команды Дениса Пидгурского.
По данным источника, "Рух" хочет получить 1 миллион евро. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.
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В этом сезоне 21-летний Пидгурский сыграл 17 матчей за львовян и забил 1 гол. Его контракт рассчитан до конца июня 2026-го года.
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Источник:BurBuzz
Опубликовал: Виктор Иванчук
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