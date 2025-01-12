Усиление атаки. Колос интересуется албанским вингером албанским вингером
Похоже, придется платить
Фото: Mikel Thepina
Журналист Игорь Бурбас поделился инсайдом, что "Колос" имеет интерес к вингеру албанской "Влазнии" Кевину Додайа. Более того, украинцы уже ведут переговоры по переходу игрока.
В этом сезоне 19-летний Додай сыграл за "Влазнию" 21 матч, забил 5 голов и отдал 2 ассиста. Имеет опыт выступлений за сборные Албании U19 и U21.
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Контракт албанца с клубом рассчитан до конца июня 2027-го года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 350 тысяч евро.
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Источник:BurBuzz
Опубликовал: Виктор Иванчук
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