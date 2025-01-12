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Официально. ЛНЗ усилился бывшим игроком Шахтера

Трансферы

Представили в стиле игры

Официально. ЛНЗ усилился бывшим игроком Шахтера

Фото: ФК Полісся

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Черкасский "ЛНЗ" сообщил о подписании 29-летнего полузащитника Вячеслава Танковского. Срок действия контракта не указывается.

Последние полгода футболист находился без клуба. Последним его клубом было "Полесье". В прошлом сезоне Танковский сыграл 31 матч, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

Также в своей карьере Вячеслав выступал за "Зарю", "Шахтер", "Мариуполь", "Арсенал-Киев", "Металлист" и "Днепр-1".

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Вячеслав Танковский ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ЛНЗ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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