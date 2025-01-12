Полесье объявило о приходе легионера

К житомирскому "Полесью" официально присоединился 25-летний атакующий полузащитник Офек Битон. Срок действия контракта не сообщается.

Последним клубом игрока был "Хапоэль" (Иерусалим). В текущем сезоне футболист провел 7 матчей и отдал 1 ассист.

За свою карьеру Битон также играл за "Хапоэль" (Тель-Авив, Израиль) и "Секцию Нес-Циона" (Нес-Циона, Израиль). Общая статистика - 145 матчей, 18 голов, 11 голевых передач.