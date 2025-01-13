Черноморец рассчитывает на помощь футболиста Полесья

21-летний центральный защитник Алексей Авраменко может пополнить состав "моряков". Речь идет об аренде до конца сезона без права выкупа.

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В текущем сезоне он играл исключительно за дублирующий состав "Полесья" во Второй лиге (12 матчей, 1 гол). Также футболист трижды попадал в заявку основной команды в УПЛ. В частности, Алексей был на скамейке запасных в обеих встречах против "Шахтера".

Защитник в прошлом сезоне был одним из ключевых игроков юношеской команды "Днепр-1". Киевлянин Авраменко – воспитанник столичного "Локомотива" и "Миная".