Потенциальный новичок Александрии расспросил о футболе в Украине у бывшего одноклубника

Тео Ндика Матам, которого связывают с коллективом из Кировоградской области, общался с игроком ЛНЗ Фрэнсисом Момо. Больше всего его интересовала ситуация в Украине, уровень безопасности и условия игры. Источник отмечает, что после беседы француз согласился на контракт с "Александрией".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что в сезоне 2023/24 Фрэнсис и Тео вместе выступали в швейцарском "Грассхоппере".

В детстве Ндика играл в структуре "Аваллона" и "Дижона", а в юношеском возрасте присоединился к "Лиону". Во Франции дебютировал в третьем дивизионе, а затем перебрался в бельгийский "Остенде".