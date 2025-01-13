Потенциальный новичок Александрии расспросил о футболе в Украине у бывшего одноклубника
Консультация перед принятием решения
Фото: instagram.com/gczurich
Тео Ндика Матам, которого связывают с коллективом из Кировоградской области, общался с игроком ЛНЗ Фрэнсисом Момо. Больше всего его интересовала ситуация в Украине, уровень безопасности и условия игры. Источник отмечает, что после беседы француз согласился на контракт с "Александрией".
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Добавим, что в сезоне 2023/24 Фрэнсис и Тео вместе выступали в швейцарском "Грассхоппере".
В детстве Ндика играл в структуре "Аваллона" и "Дижона", а в юношеском возрасте присоединился к "Лиону". Во Франции дебютировал в третьем дивизионе, а затем перебрался в бельгийский "Остенде".
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