Президент Пеньяроля прокомментировал слухи о трансфере Батисты в Полесье

25-летний уругвайский форвард "Некаксы" Факундо Батиста, который сейчас на правах аренды играет на родине за "Пеньяроль", находится на завершающей фазе трансфера в "Полесье".

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Информацию об этом южноамериканской прессе подтвердил президент "Пеньяроля" Хуан Игнасио Рульо, объяснивший отсутствие нападающего в составе команды в товарищеском матче против чилийского "Коло-Коло" (1:1).

"Отсутствие Батисты было связано с его более чем вероятной продажей. Наверное, в среду у нас будут новости", – заявил функционер.

В последних 7 официальных поединках за "Пеньяроль" Факундо забил 4 гола, хотя в пяти из них провел на поле от 16 до 34 минут.