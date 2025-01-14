Президент Пеньяроля прокомментировал слухи о трансфере Батисты в Полесье
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Фото - 1950foto.com
25-летний уругвайский форвард "Некаксы" Факундо Батиста, который сейчас на правах аренды играет на родине за "Пеньяроль", находится на завершающей фазе трансфера в "Полесье".
Информацию об этом южноамериканской прессе подтвердил президент "Пеньяроля" Хуан Игнасио Рульо, объяснивший отсутствие нападающего в составе команды в товарищеском матче против чилийского "Коло-Коло" (1:1).
"Отсутствие Батисты было связано с его более чем вероятной продажей. Наверное, в среду у нас будут новости", – заявил функционер.
В последних 7 официальных поединках за "Пеньяроль" Факундо забил 4 гола, хотя в пяти из них провел на поле от 16 до 34 минут.
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