Григорчук лично заинтересован в переходе украинца, выступающего за границей

Черкасский ЛНЗ открыт к сотрудничеству с нападающим "Сандерленда" Назарием Русиным, сообщает ТаТоТаке.

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По информации источника, в подписании 26-летнего футболиста заинтересован лично главный тренер черкащан Роман Григорчук, у которого во время работы в "Черноморце" сложились отличные отношения с игроком. Отмечается, что если переход состоится, это будет аренда.

В сезоне 2024/25 Назарий Русин провел 10 матчей и 169 минут на клубном уровне. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 млн евро.