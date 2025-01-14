Григорчук лично заинтересован в переходе украинца, выступающего за границей
Специалист уже работал с игроком
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Черкасский ЛНЗ открыт к сотрудничеству с нападающим "Сандерленда" Назарием Русиным, сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, в подписании 26-летнего футболиста заинтересован лично главный тренер черкащан Роман Григорчук, у которого во время работы в "Черноморце" сложились отличные отношения с игроком. Отмечается, что если переход состоится, это будет аренда.
В сезоне 2024/25 Назарий Русин провел 10 матчей и 169 минут на клубном уровне. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 млн евро.
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