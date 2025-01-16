Колос интересуется форвардом, вошедшим в символическую сборную года в чемпионате Албании

19-летний игрок "Влазнии" Кевин Додай может стать игроком "Колоса". Речь идет о полноценном трансфере с компенсацией.

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Футболист выступает на позиции левого вингера. Он стал одним из открытий сезона в албанской Суперлиге и вошел в символическую сборную чемпионата по итогам прошлого года.

В активе 19-летнего нападающего 5 голов в 21 матче текущего сезона, четыре из которых он забил в ноябре-декабре. Кевин дебютировал в клубе в кампании 2023/24, сыграв 215 минут.