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ЛНЗ заинтересовался защитником словенского клуба

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ЛНЗ заинтересовался защитником словенского клуба

Фото з відкритих джерел

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В текущем трансферном окне ЛНЗ планирует укрепить свою оборонную линию, подписав центрального защитника сборной Косово и игрока словенской "Муры" Леарда Садриу.

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Садриу способен играть не только в центре обороны, но и на левом фланге, что является проблемной позицией черкасской команды. В этом сезоне Леард провел 16 матчей и забил один гол.

В словенский клуб он перешел в сентябре 2022 года из северомакедонской "Шкендии". Ранее в его карьере были выступления за косовский "Феризай" и албанский "Скендербеу". На международной арене Садриу провел 65 минут за сборную Косово 16 ноября 2022 года в товарищеской встрече против Армении (2:2).

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Источник:
Бий-біжи | УПЛ
Опубликовал: Александр Симченко
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