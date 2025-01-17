ЛНЗ заинтересовался защитником словенского клуба

В текущем трансферном окне ЛНЗ планирует укрепить свою оборонную линию, подписав центрального защитника сборной Косово и игрока словенской "Муры" Леарда Садриу.

Садриу способен играть не только в центре обороны, но и на левом фланге, что является проблемной позицией черкасской команды. В этом сезоне Леард провел 16 матчей и забил один гол.

В словенский клуб он перешел в сентябре 2022 года из северомакедонской "Шкендии". Ранее в его карьере были выступления за косовский "Феризай" и албанский "Скендербеу". На международной арене Садриу провел 65 минут за сборную Косово 16 ноября 2022 года в товарищеской встрече против Армении (2:2).