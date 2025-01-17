"Оказался одним из разочарований трансферной кампании": Заря попытается продать воспитанника Динамо
В клубе недовольны выступлением футболиста
Фото: ФК Зоря Луганськ
Луганская "Заря" выставила на трансфер 25-летнего полузащитника Алексея Хахлева, который с 2012 по 2017 год находился в системе "Динамо". Руководство клуба готово рассмотреть предложения по аренде или полноценному трансферу.
“Хахлев не оправдал ожиданий и оказался одним из главных разочарований трансферной кампании. Сам игрок, желающий получать больше игровой практики, испытывает недоверие со стороны тренерского штаба команды и также заинтересован в смене клубной прописки”, – сообщает источник.
Алексей Хахлев перебрался в "Зарю" в 2023 году на правах свободного агента. До этого он играл в составе "Миная".
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