Инсайдер назвал саудовский клуб, интересующийся Бущаном. Также есть интерес из Европы

По информации источника, саудовский клуб, интересующийся Георгием Бущаном – это "Аль-Шабаб". Клуб идет на 6 месте в лиге Саудовской Аравии. В его составе выступают такие известные игроки, как Джакомо Бонавентура и Яник Карраско.

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Также есть конкретный интерес к Георгию со стороны представителя европейского топ-чемпионата.

Киевляне отпустят голкипера только в случае солидного предложения. У "Динамо" нет равноценной замены Бущану. Трансферная стоимость кипера оценивается в 6,9 млн. евро. Футболист дебютировал в столичном гранде в сезоне 2017/18.