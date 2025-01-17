Инсайдер назвал саудовский клуб, интересующийся Бущаном. Также есть интерес из Европы
Кипер может покинуть Киев, но все зависит от размера компенсации
Фото: ФК Динамо Киев
По информации источника, саудовский клуб, интересующийся Георгием Бущаном – это "Аль-Шабаб". Клуб идет на 6 месте в лиге Саудовской Аравии. В его составе выступают такие известные игроки, как Джакомо Бонавентура и Яник Карраско.
Также есть конкретный интерес к Георгию со стороны представителя европейского топ-чемпионата.
Киевляне отпустят голкипера только в случае солидного предложения. У "Динамо" нет равноценной замены Бущану. Трансферная стоимость кипера оценивается в 6,9 млн. евро. Футболист дебютировал в столичном гранде в сезоне 2017/18.
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Источник:Інсайди від Пасічника 2.0
Опубликовал: Александр Симченко
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