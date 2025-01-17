Стало известно, какую зарплату будет получать Мармуш, если подпишет контракт с Манчестер Сити
16-17 миллионов евро в год
Getty Images/Global Images Ukraine
Ожидается, что вскоре Омар Мармуш из "Айнтрахта Франкфурт" присоединится к "Манчестер Сити".
По информации Флориана Плеттенберга, "горожане" предлагают игроку контракт на сумму около 16-17 миллионов евро в год. Для сравнения, в "Айнтрахте" футболист зарабатывал лишь 2 миллиона евро в год.
Добавим, что Мармуша сегодня, 17 января, нет в заявке "Айнтрахта" на матч против "Боруссии Д".
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Источник:Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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