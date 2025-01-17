Стало известно, какую зарплату будет получать Мармуш, если подпишет контракт с Манчестер Сити

Ожидается, что вскоре Омар Мармуш из "Айнтрахта Франкфурт" присоединится к "Манчестер Сити".

По информации Флориана Плеттенберга, "горожане" предлагают игроку контракт на сумму около 16-17 миллионов евро в год. Для сравнения, в "Айнтрахте" футболист зарабатывал лишь 2 миллиона евро в год.

Добавим, что Мармуша сегодня, 17 января, нет в заявке "Айнтрахта" на матч против "Боруссии Д".