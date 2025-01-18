Черноморец сделал предложение экс-форварду Десны, которым интересуются еще несколько команд
Футболист взял время на размышления
Фото: ФК Десна
Денис Безбородько покинул "Колос", в котором выступал с августа 2022 года. Инсайдер утверждает, что в последние дни нападающий разговаривал с представителями нескольких клубов УПЛ и ПФЛ и взял паузу на размышления.
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Отмечается, что конкретное предложение о сотрудничестве сделал одесский "Черноморец".
Воспитанник "Десны" в своей карьере наибольшее количество матчей провел именно в родной команде (79 встреч, 28 результативных действий). Также форвард защищал цвета "Шахтера-3" (22 мяча, 62 поединка, 2011-2013) и "Александрии" (12 голевых действий, 41 игра, 2019-2020).
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