Черноморец сделал предложение экс-форварду Десны, которым интересуются еще несколько команд

Денис Безбородько покинул "Колос", в котором выступал с августа 2022 года. Инсайдер утверждает, что в последние дни нападающий разговаривал с представителями нескольких клубов УПЛ и ПФЛ и взял паузу на размышления.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Отмечается, что конкретное предложение о сотрудничестве сделал одесский "Черноморец".

Воспитанник "Десны" в своей карьере наибольшее количество матчей провел именно в родной команде (79 встреч, 28 результативных действий). Также форвард защищал цвета "Шахтера-3" (22 мяча, 62 поединка, 2011-2013) и "Александрии" (12 голевых действий, 41 игра, 2019-2020).