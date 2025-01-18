Возвращение домой: полузащитник Шахтера присоединился к Полесью
Футболист решил продолжить карьеру в Житомире
Фото - Полісся
Игрок "горняков" Александр Кострица перешел в "Полесье". "Волки" подписали 3-летний контракт с 18-летним центральным хавбеком.
Александр родился в Житомире и начинал свой футбольный путь именно в "Полесье". Позже был в системе "УФК-Карпаты", а в 2020 году присоединился к академии "Шахтера".
В текущем сезоне Кострица отыграл 131 минуту в четырех встречах чемпионата U-19. Также в его активе 5 поединков в составе "горняков" в рамках двух последних кампаний Молодежной лиги чемпионов (90 минут, 1 ассист). Согласно возрасту и регламенту, футболист сможет играть за "Полесье-2" и "Полесье" U-19.
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Источник:ФК Полісся Житомир (Телеграм)
Опубликовал: Александр Симченко
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