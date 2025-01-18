Шахтер близится к подписанию нового центрального защитника
С уругвайской лиги в УПЛ
zoryalondonsk
"Шахтер" близится к подписанию защитника "Бостон Ривер" Хуана Родригеса. Об этом сообщает Zorya Londonsk со ссылкой на Ovacion.
Как отмечает издание, переговоры по трансферу 19-летнего Хуана Родригеса уже на финишной прямой. Вероятная сумма трансфера – около 6 миллионов евро.
За этот сезон у "Бостон Ривер" 19-летний защитник сыграл в 24 матчах, без результативных действий.
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Источник:Ovacion
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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