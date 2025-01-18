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Верес ведет переговоры с бразильским клубом по трансферу Яго. Пока не могут договориться

Трансферы

Да, из-за денег

Верес ведет переговоры с бразильским клубом по трансферу Яго. Пока не могут договориться

Фото: Верес

Новина українською

Спортивный директор "Вереса" Юрий Габовда рассказал, что клуб ведет переговоры с бразильской "Америкой" по трансферу полузащитника Яго Сикейры.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста - 500 тысяч евро.

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- Действительно, конкретное предложение поступило по Яго Сикейре. Это клуб "Америка" из чемпионата Бразилии (выступает в Серии В). Но нас не устраивает это предложение, поэтому мы остаемся в контакте с этим клубом. Мы обсуждаем все возможные дальнейшие действия.

- В чем именно не устраивают условия? Это финансовая часть?

- Если в целом подытожить, то да. Есть некоторые детали, которые мы видим иначе. При условии которых мы готовы отпустить Яго Сикейру, чтобы паренек шагал вперед в своей карьере.

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Источник:
Veres TV
Опубликовал: Виктор Иванчук
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