Верес ведет переговоры с бразильским клубом по трансферу Яго. Пока не могут договориться

Спортивный директор "Вереса" Юрий Габовда рассказал, что клуб ведет переговоры с бразильской "Америкой" по трансферу полузащитника Яго Сикейры.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста - 500 тысяч евро.

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- Действительно, конкретное предложение поступило по Яго Сикейре. Это клуб "Америка" из чемпионата Бразилии (выступает в Серии В). Но нас не устраивает это предложение, поэтому мы остаемся в контакте с этим клубом. Мы обсуждаем все возможные дальнейшие действия.

- В чем именно не устраивают условия? Это финансовая часть?

- Если в целом подытожить, то да. Есть некоторые детали, которые мы видим иначе. При условии которых мы готовы отпустить Яго Сикейру, чтобы паренек шагал вперед в своей карьере.