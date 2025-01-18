Колос объявил о подписании форварда

Пресс-служба "Колоса" сообщила о переходе в команду 29-летнего нападающего Николая Ковталюка. Контракт подписан на 1 год.

Ранее футболист играл за грузинскую "Дилу Гори", казахские "Шахтер Караганды" и "Акжайык", корейский "Аньянг", грузинские "Динамо Тбилиси" и "Колхети-1913". Также в 2016-м году был в "Колосе", но за ковалевцев не сыграл.

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Последние годы Ковталюк выступал за полтавскую "Ворсклу". За полтавчан провел 26 матчей и забил 4 гола.