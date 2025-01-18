ЛНЗ хочет подписать защитника Шахтера

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко, который на правах аренды играет за "Ворсклу", вскоре сменит команду. Об этом сообщает Sport.ua.

Аренда Корниенко рассчитана до завершения сезона, однако полтавчане готовы отпустить игрока уже сейчас. Причина - на игрока больше не рассчитывают.

Читайте также Шепелев отказался переходить в середняк УПЛ

Источник добавляет, что интерес к Корниенко проявляет черкасский "ЛНЗ".

В этом сезоне защитник сыграл за "Ворсклу" 9 матчей и забил 1 гол. Прошлый сезон провел также в Полтаве.