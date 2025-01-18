ЛНЗ хочет подписать защитника Шахтера
Правда, он сейчас играет в другом клубе
Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий
Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко, который на правах аренды играет за "Ворсклу", вскоре сменит команду. Об этом сообщает Sport.ua.
Аренда Корниенко рассчитана до завершения сезона, однако полтавчане готовы отпустить игрока уже сейчас. Причина - на игрока больше не рассчитывают.
Читайте такжеШепелев отказался переходить в середняк УПЛ
Источник добавляет, что интерес к Корниенко проявляет черкасский "ЛНЗ".
В этом сезоне защитник сыграл за "Ворсклу" 9 матчей и забил 1 гол. Прошлый сезон провел также в Полтаве.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Хетафе - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
- Забарный помог одолеть крепкого соперника. Известны оценки украинца за очередной матч Борнмута
- Шахтер близится к подписанию нового центрального защитника
- "Оказался одним из разочарований трансферной кампании": Заря попытается продать воспитанника Динамо
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000