  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. ЛНЗ хочет подписать защитника Шахтера
В тренде

ЛНЗ хочет подписать защитника Шахтера

Трансферы

Правда, он сейчас играет в другом клубе

ЛНЗ хочет подписать защитника Шахтера

Офіційний сайт Шахтаря/Автор невідомий

Новина українською

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко, который на правах аренды играет за "Ворсклу", вскоре сменит команду. Об этом сообщает Sport.ua.

Аренда Корниенко рассчитана до завершения сезона, однако полтавчане готовы отпустить игрока уже сейчас. Причина - на игрока больше не рассчитывают.

Читайте такжеШепелев отказался переходить в середняк УПЛ

Источник добавляет, что интерес к Корниенко проявляет черкасский "ЛНЗ".

В этом сезоне защитник сыграл за "Ворсклу" 9 матчей и забил 1 гол. Прошлый сезон провел также в Полтаве.

По теме
yellow-arrow
Оболонь покинул защитник. Еще одного игрока планируют отдать в аренду
yellow-arrow
Колос объявил о подписании форварда
yellow-arrow
Верес ведет переговоры с бразильским клубом по трансферу Яго. Пока не могут договориться
Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) ЛНЗ (Черкассы) Виктор Корниенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости