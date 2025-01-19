Переехал на Кипр. Рух покинул легионер

Клуб "Неа Саламина" из Кипра объявил о достижении принципиальной договоренности по переходу вингера "Руха" Анже-Фредди Плюмена.

29-летний гваделупец во вторник, 21-го января, прибудет на Кипр для прохождения медосмотра и официального подписания контракта с "Неа Саламиной".

В текущем сезоне Плюман провел за "Рух" лишь 2 матча. Всего в его активе за украинскую команду 27 игр, 3 гола и 3 ассиста.