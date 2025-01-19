Переехал на Кипр. Рух покинул легионер
В этом сезоне почти не играл
fcruhlviv.com
Клуб "Неа Саламина" из Кипра объявил о достижении принципиальной договоренности по переходу вингера "Руха" Анже-Фредди Плюмена.
29-летний гваделупец во вторник, 21-го января, прибудет на Кипр для прохождения медосмотра и официального подписания контракта с "Неа Саламиной".
В текущем сезоне Плюман провел за "Рух" лишь 2 матча. Всего в его активе за украинскую команду 27 игр, 3 гола и 3 ассиста.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Неа Саламіна
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Харлан – о вопросе смены гражданства: Моя позиция – это решение спортсмена
- "Я бы забрал команду с поля": эксперт высказался о судействе в матче Реал – Сельта и эпизод с Луниным
- Упущенная победа Арсенала без Зинченко, разгром Борнмута Забарного, поражения Ярмолюка и Цыганкова. Главные новости за 18 января
- Черноморец сделал предложение экс-форварду Десны, которым интересуются еще несколько команд
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000