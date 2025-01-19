Соболем интересуются 3 клуба: украинский, турецкий и хорватский. Известно, кто именно
Интересные варианты
F. Porcu/L'Équipe
Украинский защитник "Страсбурга" Эдуард Соболь может продолжить карьеру в другом клубе. По информации Sport.ua, к Соболю проявляют интерес луганская "Заря". Кроме этого, есть заинтересованность от турецкого "Сивасспора" и хорватского "Динамо" Загреб.
Нынешний клуб футболиста "Страсбург" готов рассмотреть любые варианты: и полноценный трансфер, и аренду.
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В этом сезоне Соболь принял участие в 6-ти матчах французской команды. Преимущественно выходил на замены.
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Источник:sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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