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Соболем интересуются 3 клуба: украинский, турецкий и хорватский. Известно, кто именно

Трансферы
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Интересные варианты

Соболем интересуются 3 клуба: украинский, турецкий и хорватский. Известно, кто именно

F. Porcu/L'Équipe

Новина українською

Украинский защитник "Страсбурга" Эдуард Соболь может продолжить карьеру в другом клубе. По информации Sport.ua, к Соболю проявляют интерес луганская "Заря". Кроме этого, есть заинтересованность от турецкого "Сивасспора" и хорватского "Динамо" Загреб.

Нынешний клуб футболиста "Страсбург" готов рассмотреть любые варианты: и полноценный трансфер, и аренду.

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В этом сезоне Соболь принял участие в 6-ти матчах французской команды. Преимущественно выходил на замены.

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Заря (Луганск) Динамо (Загреб) Эдуард Соболь Страсбур Сивасспор (Сивас)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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