Зачем далеко ходить за усилением: Рух подписал футболиста, проживающего в Винниках

"Рух" проявляет активность на трансферном рынке, чтобы найти замену футболистам, которые продолжат карьеру в "Карпатах". Очередным новичком стал 24-летний опорный полузащитник Олег Горин, подписавший контракт на 1,5 года.

"Это новый вызов для меня. Я был полгода без футбола после того, как сошел с дистанции "Днепр-1", а затем долго восстанавливался после травмы. Очень доволен, что оказался в "Рухе" и не только потому, что проживаю в Винниках, где базируется команда".

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“У меня много знакомых среди футболистов, а с Остапом Притулой и Артуром Ременяком наши пути раньше пересекались в "Карпатах" и ​​"Львове". "Рух" всегда отличался амбициозностью и очень хочется приложить максимум усилий, чтобы запланированное Виталием Пономаревым сбылось", – заявил Горин.

Опорный полузащитник дебютирует за "Рух" на словенском этапе подготовки, где галичане проведут 7 контрольных матчей.