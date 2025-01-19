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Зачем далеко ходить за усилением: Рух подписал футболиста, проживающего в Винниках

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Зачем далеко ходить за усилением: Рух подписал футболиста, проживающего в Винниках

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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"Рух" проявляет активность на трансферном рынке, чтобы найти замену футболистам, которые продолжат карьеру в "Карпатах". Очередным новичком стал 24-летний опорный полузащитник Олег Горин, подписавший контракт на 1,5 года.

"Это новый вызов для меня. Я был полгода без футбола после того, как сошел с дистанции "Днепр-1", а затем долго восстанавливался после травмы. Очень доволен, что оказался в "Рухе" и не только потому, что проживаю в Винниках, где базируется команда".

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“У меня много знакомых среди футболистов, а с Остапом Притулой и Артуром Ременяком наши пути раньше пересекались в "Карпатах" и ​​"Львове". "Рух" всегда отличался амбициозностью и очень хочется приложить максимум усилий, чтобы запланированное Виталием Пономаревым сбылось", – заявил Горин.

Опорный полузащитник дебютирует за "Рух" на словенском этапе подготовки, где галичане проведут 7 контрольных матчей.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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