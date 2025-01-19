Зачем далеко ходить за усилением: Рух подписал футболиста, проживающего в Винниках
Львовский коллектив вынужденно обновляет состав
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
"Рух" проявляет активность на трансферном рынке, чтобы найти замену футболистам, которые продолжат карьеру в "Карпатах". Очередным новичком стал 24-летний опорный полузащитник Олег Горин, подписавший контракт на 1,5 года.
"Это новый вызов для меня. Я был полгода без футбола после того, как сошел с дистанции "Днепр-1", а затем долго восстанавливался после травмы. Очень доволен, что оказался в "Рухе" и не только потому, что проживаю в Винниках, где базируется команда".
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
“У меня много знакомых среди футболистов, а с Остапом Притулой и Артуром Ременяком наши пути раньше пересекались в "Карпатах" и "Львове". "Рух" всегда отличался амбициозностью и очень хочется приложить максимум усилий, чтобы запланированное Виталием Пономаревым сбылось", – заявил Горин.
Опорный полузащитник дебютирует за "Рух" на словенском этапе подготовки, где галичане проведут 7 контрольных матчей.
Популярное сейчас
- Пидручный отреагировал на решение Йоханнеса Бё завершить карьеру
- 17-летний украинец попал в заявку команды Серии А на матч чемпионата
- Стало известно, почему защитник Барсы дал пощечину игроку Хетафе
- Черноморец заключил контракт с первым зимним новичком
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки
- Российская модель наказана за клевету на Тео Эрнандеса. ФОТО