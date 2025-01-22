Кривбасс следит за африканским нападающим из чемпионата Словакии

"Кривбасс" предметно интересуется 20-летним гамбийским вингером словацкой команды "Подбрезовы" Аласаной Ираджангом.

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Африканский футболист в текущем сезоне Суперлиги и национального кубка сыграл 22 матча, в которых забил 10 мячей и отдал 2 результативных передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 562 тысячи евро.

20-летний игрок присоединился к "металлургам" прошлой зимой и до этого выступал у себя на родине в составе "Реал Банжулы". "Подбрезова" после 18-ти туров замыкает топ-5 чемпионата (24 балла).