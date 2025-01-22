  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Кривбасс следит за африканским нападающим из чемпионата Словакии
В тренде

Кривбасс следит за африканским нападающим из чемпионата Словакии

Трансферы
Обновлено

Один из самых результативных легионеров первенства

Кривбасс следит за африканским нападающим из чемпионата Словакии

Фото - Modoustic Sports PR

Новина українською

"Кривбасс" предметно интересуется 20-летним гамбийским вингером словацкой команды "Подбрезовы" Аласаной Ираджангом.

Читайте такжеКарпаты подписали контракт с защитником Кривбасса

Африканский футболист в текущем сезоне Суперлиги и национального кубка сыграл 22 матча, в которых забил 10 мячей и отдал 2 результативных передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 562 тысячи евро.

20-летний игрок присоединился к "металлургам" прошлой зимой и до этого выступал у себя на родине в составе "Реал Банжулы". "Подбрезова" после 18-ти туров замыкает топ-5 чемпионата (24 балла).

По теме
yellow-arrow
Зачем далеко ходить за усилением: Рух подписал футболиста, проживающего в Винниках
yellow-arrow
Кулач прошел просмотр в Ворскле. Решил ли Максимов оставить бывшего подопечного?
yellow-arrow
Соболем интересуются 3 клуба: украинский, турецкий и хорватский. Известно, кто именно
Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Бий-біжи | УПЛ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости