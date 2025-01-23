Украинский клуб интересуется очередным футболистом албанского Партизани
Будет ли очередное пополнение в УПЛ из Суперлиги?
Фото - Newsport.al
Центральный защитник "Партизани" и игрок молодежной сборной Албании U21 Марселино Прека попал в сферу интересов "Кривбасса".
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Кроме представителя УПЛ, за 21-летним футболистом следит и хорватская "Истра 1961", которая также рассматривает возможность подписания перспективного игрока.
В текущем сезоне Прека провел 16 матчей за "Партизани" в албанской Суперлиге и отличился одним забитым мячом. Также на его счету 2 матча в Лиге конференций УЕФА. Он присоединился к коллективу в августе 2022 года за 60 тысяч евро, поступивших на счет албанского "Билиса".
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Источник:Markaj News
Опубликовал: Александр Симченко
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