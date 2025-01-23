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Украинский клуб интересуется очередным футболистом албанского Партизани

Трансферы
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Будет ли очередное пополнение в УПЛ из Суперлиги?

Украинский клуб интересуется очередным футболистом албанского Партизани

Фото - Newsport.al

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Центральный защитник "Партизани" и игрок молодежной сборной Албании U21 Марселино Прека попал в сферу интересов "Кривбасса".

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Кроме представителя УПЛ, за 21-летним футболистом следит и хорватская "Истра 1961", которая также рассматривает возможность подписания перспективного игрока.

В текущем сезоне Прека провел 16 матчей за "Партизани" в албанской Суперлиге и отличился одним забитым мячом. Также на его счету 2 матча в Лиге конференций УЕФА. Он присоединился к коллективу в августе 2022 года за 60 тысяч евро, поступивших на счет албанского "Билиса".

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Кривбасс (Кривой Рог) Партизани (Албания)
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Источник:
Markaj News
Опубликовал: Александр Симченко
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